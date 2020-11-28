حملة "إنتي الأهم": زيادة التعرض الجسدي والعنف الأسري مع بداية أزمة كورونا (فيديو)
السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رحاب الفخراني، مسئول العلاقات العامة بحملة "إنتي الأهم"، إنه تم ملاحظة زيادة التعرض الجسدي والعنف الأسري مع إرتباط المواطنين بمنازلهم في بداية أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أشكال العنف ضد المرأة كثيرة ومتنوعة، تبدأ من ختان الإناث في الطفولة ثم الزواج المبكر والاعتداء الجسدي سواء من الأب أو الزوج.
ونوهت بأنه من أقسى مظاهر العنف ضد المرأة هو الاعتداء عليها جنسيًا سواء بالتحرش الجسدي أو اللفظي، والمضايقات في الشارع.
وأكدت مسئول العلاقات العامة بحملة "انتي الأهم"، أن الحملة تستهدف الشباب من خلال حملات للتوعية والتربية منذ الصغر على السلوكيات الإيجابية والأخلاق والرجولة الإيجابية، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع المؤسسات الدينية مثل الأزهر ووزارة الأوقاف.
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