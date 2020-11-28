حملة "إنتي الأهم": زيادة التعرض الجسدي والعنف الأسري مع بداية أزمة كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة رحاب الفخراني، مسئول العلاقات العامة بحملة "إنتي الأهم"، إنه تم ملاحظة زيادة التعرض الجسدي والعنف الأسري مع إرتباط المواطنين بمنازلهم في بداية أزمة جائحة كورونا.





وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أشكال العنف ضد المرأة كثيرة ومتنوعة، تبدأ من ختان الإناث في الطفولة ثم الزواج المبكر والاعتداء الجسدي سواء من الأب أو الزوج.





ونوهت بأنه من أقسى مظاهر العنف ضد المرأة هو الاعتداء عليها جنسيًا سواء بالتحرش الجسدي أو اللفظي، والمضايقات في الشارع.



