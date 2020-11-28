خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا لتحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد، ولسهولة إضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات اتبعوا المقالة التالية.



نستعرض لكم متابعينا الكرام رابط موقع دعم مصر لسهولة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين حيث يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، نظرا لأن عدد كبير من مواليد عام 2009 لم يتم إضافتهم على البطاقات التموينية، ولم يحصلوا على دعم التموين حتى الآن.





وموقع دعم مصر، هو عبارة عن وسيلة للتواصل بين المواطنين وبين الوزارة، ويوفر الموقع معظم الخدمات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أهم تلك الخدمات التي يقدمها الموقع، إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.





ولمعرفة طريقة إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين لعام 2020 إليكم الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد 2020.

- أدخل رقم بطاقتك التموينية، ورقم القومى.

- اكتب رقم المكتب التمويني التابع لمنطقتك.

- اختر مديرية التموين الخاصة بمنطقتك.

- اكتب اسم يقال التموين الذي تصرف منه السلع.

- اضغط على زر "استعلام".