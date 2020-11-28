خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا لتحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد، ولسهولة إضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات اتبعوا المقالة التالية.

نستعرض لكم متابعينا الكرام رابط موقع دعم مصر لسهولة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين حيث يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، نظرا لأن عدد كبير من مواليد عام 2009 لم يتم إضافتهم على البطاقات التموينية، ولم يحصلوا على دعم التموين حتى الآن.

وموقع دعم مصر، هو عبارة عن وسيلة للتواصل بين المواطنين وبين الوزارة، ويوفر الموقع معظم الخدمات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أهم تلك الخدمات التي يقدمها الموقع، إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

ولمعرفة طريقة إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين لعام 2020 إليكم الخطوات التالية:
- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- اضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد 2020.
- أدخل رقم بطاقتك التموينية، ورقم القومى.
- اكتب رقم المكتب التمويني التابع لمنطقتك.
- اختر مديرية التموين الخاصة بمنطقتك.
- اكتب اسم يقال التموين الذي تصرف منه السلع.
- اضغط على زر "استعلام".

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 6 ساعات

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

منذ ساعتين

سرس الليان يتعاقد مع ظهير أيمن البنك الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

11:08 ص

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»