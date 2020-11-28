محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

عبر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.









وكتب كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"انا الاهلي اللي كان و الحاضر🦅 الحمد لله حلمي اتحقق و اخذنا أغلى بطولة فى حياتى".









وأضاف :"ده اليوم اللي سعيت له و بذلت كل ما بوسعي حتي اعود إلي بيتى".









وتابع :"هنا طفولتي هنا كبرت و من اجله حاربت مبروك لاعظم جمهور في الكون الثالثة شمال حياتي كلها".



