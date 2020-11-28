عدد الوفيات بفيروس كورونا في قارة أوروبا يتجاوز 400 ألف حالة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في قارة أوروبا تجاوز 400 ألف حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن تباطؤ جائحة فيروس كورونا، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لآخر تحديث لبيانات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وسجلت إفريقيا، أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الماضي، إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المئة بعد انخفاض بنسبة 10 في المئة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.