"لو فاتك الماتش".. شاهد أهداف الأهلي والزمالك والفرص الضائعة

توج المارد الأحمر باللقب القاري بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف في مباراة الأهلي والزمالك التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





أهداف الأهلي والزمالك

وعن أهداف الأهلي والزمالك سجل عمرو السوليه الهدف الأول فريق النادي الأهلي عبر ركلة ركنية من علي معلول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول





وتمكن اللاعب شيكابالا من إحراز الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمى الأهلي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليتعادل الفريقين في الشوط الاول (1/1)





ومن جهته سجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 86 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة فاز النادي الأهلي باللقب الأغلى في تاريخه.





واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك (2/1).







