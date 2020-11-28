وزير الرياضة النادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.


وقال وزير الرياضة: «أبارك للنادي الأهلي على الفوز باللقب». مشيدًا بأداء الفريقين والمجهود الكبير المبذول من الجميع حتى النهاية.


وأضاف أن الرياضة مكسب وخسارة، والأهلي والزمالك شرَّفا مصر، وقدما مباراة كبيرة للغاية، مشيدًا بحسن التنظيم، الذي تم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


وأوضح أنه كان يتمنى حضور الجماهير للمباراة، لكن ظروف تفشي فيروس كورونا حالت دون وجودهم في النهائي.


هذا وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

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