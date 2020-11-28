وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
الفجر
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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ"، يتبع الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ، وفرع للتوثيق المتنقل باسم "سيارة توثيق المتنقل "1"، يتبع مكتب المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

كما نشرت الجريدة، قرار بتأجيل ميعاد سريا نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات الجيزة، أسوان، دمياط، سوهاج، مدينة الإسماعيلية، بنى ممر مركز الفتح بمحافظة أسيوط، وتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني، على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، بالنسبة للأقسام المساحية السقرية، وكوم بدر.

كان قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الالكتروني " play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة.

تأتي خطوة وزارة العدل بإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.

جدير بالذكر، أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق
وزارة العدل تنشئ مكتبا متنقلا في سيارة لإنجاز كل أعمال التوثيق

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