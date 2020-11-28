حضري الكوكيز في المنزل بهذه الطريقة

يمكنك عزيزتي ست البيت تحضير الكوكيز في المنزل بالشوفان والزبيب عن طريق هذه الوصفة وقدميها لأفراد أسرتك أفضل من المطاعم وبالهنا والشفا:





مقادير الكوكيز بالشوفان

- 1/2 كوب شوفان

- ملعقة و1/2 من النشاء

- ملعقة كبيرة من القرفة

- 2 حبة بياض البيض

- 1/2 ملعقة من الزبيب

- ملعقة كبيرة من العسل





طريقة تحضير كوكيز الشوفان

اخلطي الشوفان والنشا والقرفة والملح باستخدام الملعقة في طبق عميق.

ضعي العسل وبياض البيض في وعاء ونخلطه بالخلاط حتى يصبح يتجانس الخليط.

صبّ الخليط فوق الشوفان وبقيّة المكوّنات ونخلطهم باستخدام الملعقة في طبق عميق.

دهن صينيّة الفرن بقليل من صفار البيض.

اصنعي كرات من العجينة وضعيها في صينية الفرن.

ضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريباً أوحتى يتغيّر لونها وتحمّر.

نتركها لتبرد قليلاً ونقدّمها دافئة وبالهنا والشفا.