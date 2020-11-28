روحاني: إيران ستثأر لمقتل العالم النووي في الوقت المناسب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
روحاني
روحاني
وكالات
Advertisements

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب، حسبما ذكرت قناة سكي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

 

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محسن فخري زادة روحاني ايران العالم النووي

أخبار تهمك

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ساخر من عمرو أديب بعد نهائي أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 10 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

مدافع الأهلي يكشف أصعب لحظات نهائي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»