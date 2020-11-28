الأرصاد: الطقس لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية صباحا، وأن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مع هبوب رياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أيضًا أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأن تكون الرياح نشطة قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع وجود فرصة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في الوجه البحري وأمطار متوسطة في مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الشرقية، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15

دمياط العظمى 20 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 13

السويس العظمى 21 والصغرى 14

العريش العظمى 21 والصغرى 13

طابا العظمى 19 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 7

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18

الغردقة العظمى 25 والصغرى 17

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 الصغرى 11

