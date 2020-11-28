طرق ذكية للتعامل مع الزوج الذي يهين زوجته

هناك مجموعة من الطرق الذكية التي على المرأة اتباعها لكي تحافظ على منزلها وزوجها في حالة كان الزوج سليط اللسان وغير قادر على احترام زوجته:





اسمعي الكلام

إذا كنتِ تعرفين بطبيعتك أنك ذكية، فلا يؤلمك كلام زوجك الغير متزن بل ستشاهدين نفسك قوية جدا وغير قابلة للكسر بمجرد كلمة غير مناسبة لك وعليك وصف غير احترامه لك بأنك الاقوى والأفضل منه، وفي حالة كانت اهانته لكِ خوفا علبيك بأن تكوني أفضل في شىء ما فعليك سماع كلامه والانصات له وحاولي قبول الانتقاد بشكل متواضع حتى ولو لم تفعلي به.





خليكي هادية

في حالة الشجار مع زوجك لا تنفعلي ولا تخرجي ألفاظا غير مناسبة بل كوني هائة تماما واتركيه يتحدث كيفما يشاء ولا تجادليه لكي لا تثيرين غضبه ويزداد سوءا بل استجمعي نفسك سريعا لكي لا تقولين عبارات تهين زوجك بل عندما يهدأ هو تحدثي فيما تريدين بكل هدوء.





احترمي زوجك