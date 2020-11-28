مخترع روبوت يجري مسحات كورونا: "أتمنى تصنيعه في مصر بدلا من الخارج" (فيديو)

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قال المهندس محمود الكومي مخترع روبوت يقوم بعمل مسحات كورونا بالمستشفيات، إن اختراعه صنف رقم واحد بين 20 روبوت طبي على مستوى العالم حسبما ذكرت وكالة رويترز، لافتًا إلى أنه طوره لحماية الأطقم الطبية وتقليل انتشار العدوى، وأنه يتمنى أن يصنع في مصر بدلًا من الخارج.

وأضاف الكومي خلال تصريحات من خلال تطبيق "زوم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "اسم الروبوت هو كيرا، وهو الأول على مستوى العالم الذي يطبق فكرة مسحات الـpcr وهو ما جعل العالم يشيد به، ويمكنه إجراء أشعات على الصدر والقلب وأشعة مقطعية، ويمكنه قياس درجة الحرارة أيضًا".

وتابع: "الروبوت بيشوف لو لابس كمامة، ولو مش لابس بيقول لي البس كمامة وتفضل بالدخول"، لافتًا إلى أن الإصدارين الأول والثاني استغرقا منه شهر ونصف، واستغرق الإصدار الثالث شهر واحد.

وأوضح: "أهدى هذا الروبوت للشعب المصري، وأهدى الإنجاز كاملًا إلى الرئيس السيسي، حيث أنه مهتم بالذكاء الاصنطاعي ويشرفني أن أكون ابنًا من أولاده، وهذا الاختراع شرفني خارج مصر وجعلني أساهم في رفع راية مصر بالدول التي عرضنا الروبوت فيها".

وأشار، إلى أن الروبوت يخدم بإحدى المستشفيات الخاصة، معربًا عن أمله في أن يخدم في كل المستشفيات الحكومية والخاصة بمصر، حتى يفيد البشرية، ويصنع في مصر: "أتمنى إنه يبقى صُنع في مصر ومش حابب إنه يتصنع في مصر وده حلمي الوحيد وأتمنى إنه يتحدد ونفسي الدولة تدعمني".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

