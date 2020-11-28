إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

Advertisements

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها، اليوم السبت، بسبب السرعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة ورفع السيارة من عرض الطريق وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارًا من العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بدائرة قسم قها.



انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب السيارة رقم 6483 "م وا" بعرض الطريق، بسبب السرعة، ونتج عن الحادث إصابة 6 من مستقلي السيارة بإصابات مابين جروح وخدوش، فيما عدا حالة واحدة لمصاب دخل فى غيبوبة نتيجة الحادث ويدعى "خالد.خ" بالمعاش، وجرى نقل جميع المصابين للمستشفى، ورفع السيارة وفتح الطريق أمام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.