انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت سيولة مرورية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

كماشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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