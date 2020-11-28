مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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عاد مسؤولو مانشستر يونايتد للتفاوض مع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.


مفاوضات مانشستر يونايتد مع ديمبلي
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جوهرة برشلونة التي تبلغ من العمر 23 عامًا، لا تزال هدفًا للمدرب أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر يونايتد، يرغبون في عقد قصير المدى مع عثمان ديمبلي، وهوا ما عرقل انتقال اللاعب إلى قلعة الشياطين الحمر في الصيف الماضي.


وتابعت الصحيفة أن برشلونة يرغب في الحصول على الأموال كاملة من مانشستر يونايتد، لاستخدامها في إعادة هيكلة فريق المدرب الهولندي كومان.


وأتمت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة طلبوا الحصول على رقم بين 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن عقد عثمان ديمبلي ينتهي في عام 2022.


الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند في عام 2017 مقابل 133.5 مليون جنيه إسترليني، في صفقة ضخمة ولكنه لم يثبت أقدامه داخل كامب نو.

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