أحمد الشيخ: بطولة إفريقيا هي بداية لبطولات جديدة مقبلة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن تتويج الفريق بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا هو تكليل لمجهود موسم كامل، بذل خلاله جميع اللاعبين أقصى ما لديهم من أجل ‏تحقيق اللقب الغائب عن النادي منذ عام 2013، ورسم الابتسامة على وجوه الجماهير.‏


وأضاف الشيخ: «لاعبو الأهلي يدركون جيدًا أن وراءهم جماهير بالملايين في كل مكان، وأن ‏من حق الجماهير أن تسعد وتحتفل بالفريق واللاعبين، الذين كانوا على العهد ولم يخيبوا ظنهم ‏هذا العام، بعد التتويج بالدوري ثم البطولة الأغلى دوري أبطال إفريقيا».‏


وأكد الشيخ أن وجود أي لاعب داخل الأهلي هو مصدر فخر له، وأن مجرد الانتماء ‏للنادي أمر كبير، وأن جميع اللاعبين يدركون ذلك جيدًا.‏


وأوضح لاعب الأهلي أن بطولة إفريقيا هي بداية لبطولات جديدة مقبلة، والاستمرار في ‏طريق حصد الألقاب المحلية والإفريقية. ‏


وشدد الشيخ على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ‏وأن مشوار الفريق خلال البطولة شهد الكثير من التحديات، ولكن الفريق استطاع أن يحقق ‏هدفه وأن يسعد جماهيره.‏

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