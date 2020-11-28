اتبعي هذه النصائح للحفاظ على طلاء الأظافر أطول فترة ممكنة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
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لتضمنين نجاح طلاء الاظافر وبقاءه وثباته أطول فترة ممكنة دون أي خدوش إليك هذه الحيل البسيطة الفعالة التي عليك اتباعها للحفاظ على طلاء الأظافر لكي يدوم طويلا

- يجب عليك تقليم أظافرك بطول مناسب لأن الأظافر كلما كانت طويلة كانتاكقر عرضة للتكسر وبهذا نسبة تقشير طلاء الأظافر تزداد ولا تستطيعين الحفاظ عليه فترة طويلة.

- قومي بتنعيم أظافرك بالمبرد العريض لكي تتجنبي تقشير طلاء الاظافر ولكي يدوم طويلا.

- طبقي الخل الأبيض على الأظافر قبل وضع مناكير لأنه يسيطر على الإنتاج المفرط للزيوت على الأظافر، ما يساهم في الحفاظ على الطلاء أطول فترة ممكة.

- قبل وضع أي لون من ألوان المناكير المفضلة لديك استخدمي طلاء أظافر شفاف فهذه الخطوة مهمة فهي تحافظ على طلاء الاظافر أطول فترة ممكنة.

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