اتبعي هذه النصائح للحفاظ على طلاء الأظافر أطول فترة ممكنة

لتضمنين نجاح طلاء الاظافر وبقاءه وثباته أطول فترة ممكنة دون أي خدوش إليك هذه الحيل البسيطة الفعالة التي عليك اتباعها للحفاظ على طلاء الأظافر لكي يدوم طويلا





- يجب عليك تقليم أظافرك بطول مناسب لأن الأظافر كلما كانت طويلة كانتاكقر عرضة للتكسر وبهذا نسبة تقشير طلاء الأظافر تزداد ولا تستطيعين الحفاظ عليه فترة طويلة.





- قومي بتنعيم أظافرك بالمبرد العريض لكي تتجنبي تقشير طلاء الاظافر ولكي يدوم طويلا.





- طبقي الخل الأبيض على الأظافر قبل وضع مناكير لأنه يسيطر على الإنتاج المفرط للزيوت على الأظافر، ما يساهم في الحفاظ على الطلاء أطول فترة ممكة.





- قبل وضع أي لون من ألوان المناكير المفضلة لديك استخدمي طلاء أظافر شفاف فهذه الخطوة مهمة فهي تحافظ على طلاء الاظافر أطول فترة ممكنة.