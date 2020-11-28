احذري هذه الأشياء للحفاظ على الوجه من الحبوب قبل الزفاف

هناك مجموعة من الأشياء التي يجب على العروس الجديدة فعلها لكي لا يصاب وجهها الملائكي الجذاب بالحبوب، وعلى العروس معرفة الأخطاء ولا تتجاهلها لكي لا تُصاب بشرتها بالحبوب ويصعب علاجها:





1- تجنبي غسل بشرتك أكثر من مرة في اليوم إذا كنت تعانين من حبوب بالوجه لكي لا يمتلئ وجهك بالحبوب

2- اغسلي شرتك بعد التعرّق اعدم تراكم الأوساخ على بشرتكِ، ولكي لا تتكاثر الحبوب في وجهك.

3- تجنبي تقشير البشرة بطريقة مبالغ بها فهذا لا يساعد في علاج حبوب الوجه، بل يؤدّي إلى مضاعفات سلبية أنتِ في غنى عنها.

4-تجنبي ملامسة البثور، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه لكي لا تدفعين الأوساخ إلى التغلغل داخل المسام، ولكي لاتظهر الحبوب.

5- تجنبي إزالة البثور بواسطة الأظافر أنّ هذه الخطوة تحمل أضرار جماليّة كثيرة.

6- تجنبي استخدام منتجات عناية بالبشرة أو مكياج تحتوي على الزيوت، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه

7- تجنبي اللجوء إلى منتجات مكياج بتركيبة ثقيلة، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه

8- تجنبي عدم تنظيف فرشاة المكياج، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه

9- تجنبي عدم إزالة المكياج قبل النوم، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه

10- تجنبي عدم اتّباع نظام غذائي صحي، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه