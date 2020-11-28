احذري هذه الأشياء للحفاظ على الوجه من الحبوب قبل الزفاف
السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
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هناك مجموعة من الأشياء التي يجب على العروس الجديدة فعلها لكي لا يصاب وجهها الملائكي الجذاب بالحبوب، وعلى العروس معرفة الأخطاء ولا تتجاهلها لكي لا تُصاب بشرتها بالحبوب ويصعب علاجها:
1- تجنبي غسل بشرتك أكثر من مرة في اليوم إذا كنت تعانين من حبوب بالوجه لكي لا يمتلئ وجهك بالحبوب
2- اغسلي شرتك بعد التعرّق اعدم تراكم الأوساخ على بشرتكِ، ولكي لا تتكاثر الحبوب في وجهك.
3- تجنبي تقشير البشرة بطريقة مبالغ بها فهذا لا يساعد في علاج حبوب الوجه، بل يؤدّي إلى مضاعفات سلبية أنتِ في غنى عنها.
4-تجنبي ملامسة البثور، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه لكي لا تدفعين الأوساخ إلى التغلغل داخل المسام، ولكي لاتظهر الحبوب.
5- تجنبي إزالة البثور بواسطة الأظافرأنّ هذه الخطوة تحمل أضرار جماليّة كثيرة.
6- تجنبي استخدام منتجات عناية بالبشرة أو مكياج تحتوي على الزيوت، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه
7- تجنبي اللجوء إلى منتجات مكياج بتركيبة ثقيلة، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه
8- تجنبي عدم تنظيف فرشاة المكياج، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه
9- تجنبي عدم إزالة المكياج قبل النوم، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه
10- تجنبي عدم اتّباع نظام غذائي صحي، إن كنتِ تعانين من حبوب الوجه