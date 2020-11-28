70 وفاة و4592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، 4592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 4178 في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 345276.

وكشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، أنها سجلت 70 حالة وفاة ارتفاعا من 80 أمس الخميس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5689.

ولفتت الحكومة المغربية، إلى أنه من المنتظر أن تبدأ في طرح اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.

وكانت الحكومة المغربية، تعمل للحصول على عدد كاف من اللقاحات لتحصين نحو 20 مليون مغربي فوق سن 18 سنة، كما تسعى المغرب للحصول على لقاحات من عدة شركات منها شركتان صينيتان وشركة بريطانية سويدية.

وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.