مُرشح رئاسة برشلونة يتعهد ببقاء ميسي

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد مرشحي رئاسة برشلونة، تعهد ببقاء ليونيل ميسي، نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.









ولم يتوقف الحديث حول بقاء ميسي، حيث أكدت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب يرغب في الرحيل بنهاية الموسم.









ووفقاً لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني، فإن خوان لابورتا، المرشح على رئاسة برشلونة، أكد قدرته على إبقاء ميسي.









وشغل خوان لابورتا، منصب رئيس نادي برشلونة، في الفترة من 2003 وحتى 2010، وحقق العديد من النجاحات مع الفريق الكتالوني.









وسبق أن أشاد لابورتا بميسي أكثر من مرة، عقب إعلان البرغوث الأرجنتيني، استكمال الموسم الأخير من عقده مع النادي الكتالوني، والتخلي عن فكرة الرحيل في الصيف الماضي.