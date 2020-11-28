موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.


ويحضتن لقاء ديربي الرياض في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.


وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الهلال والنصر، عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.


وكان الفريقان قد اجتمعا قبل عدة أيام في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في إطار مباريات الجولة الخامسة.


وحقق الهلال الفوز بثنائية نظيفة، ليعمق جراح النصر الذي خسر حتى الآن 4 مباريات، وفاز في لقاء وحيد.

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