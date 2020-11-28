قتلى وجرحى بانفجار لغم في ريف الرقة شمالي سوريا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "سانا"، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر محلية، بمقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات المسلحة في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي في سوريا.

 

وقالت المصادر المحلية، إن لغما أرضيا من مخلفات الجماعات المتطرفة انفجر في مكان تواجد عدد من الأطفال في محيط قرية أبو صرة بريف مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بمقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

 

وكشفت المصادر، أن الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر على مناطق في الرقة عمدت في وقت سابق إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في مقرات وتحصينات وغالبا ما تنفجر هذه الألغام بالسكان المدنيين من أهالي هذه المناطق.

 

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