ياسر إبراهيم: الحمد لله اجتهدنا كثيراً ولم يضيع مجهودنا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بعدما ساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة. 


قال ياسر: «أبارك لكل الجمهور واللاعبين الرجال ومجلس الإدارة الذي لم يبخل علينا بشيء .. الحمد لله اجتهدنا كثيراً ولم يضع الله مجهودنا.. منذ أول الموسم ونحن نجتهد كثيراً من أجل هذه اللحظة.. وعدنا الجماهير بلقب البطولة وأوفينا».


وتابع قائلاً: «أهنئ جماهير الأهلي العظيمة؛ لأنها كانت تشكل عامل دعم كبير لنا، ونتمنى أن نواصل التألق في البطولات المقبلة.. نحن الآن في كأس العالم للأندية وهذا إنجاز كبير ونتمنى أن نحقق اللقب العالمي».

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