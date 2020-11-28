صحيفة: بعثة إيريني كانت تمتلك أدلة على تهريب السفينة التركية أسلحة إلى ليبيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أكدت صحيفة " دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أن بعثة إيريني كانت تمتلك أدلة على تهريب السفينة التركية أسلحة إلى ليبيا قبل عملية تفتيشها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن احتجاج تركيا على تفتيش جنود ألمان سفينة تركية في البحر المتوسط غير مبرر.

 

وقد منعت تركيا، الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة للأولى يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

 

ويذكر أن قوات تابعة لعملية “إيريني"، تقوم بتفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

 

وتصر تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا لأن استقرار البلاد واتفاق الليبيين يعني نهاية مشروعها في المنطقة "خاصة إذا أبرزنا أن من ضمن نقاط اتفاق جنيف وقف كل التحركات العسكرية الخارجية بما في ذلك برامج التدريب وغيرها".

 

 

 

 

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