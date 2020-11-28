روحاني: إسرائيل وراء اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

 

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

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