نانسي عجرم تكشف حقيقة حبس زوجها 20 عامًا في قضية الفيلا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عاما، في قضية حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما، وأشارت إلى أن هذا الخبر عار من الصحة.

كان قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، اعتبر أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.


كما أحال القاضي الهاشم على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

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