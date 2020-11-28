حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ومناطق سقوط الأمطار.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري ومناطق سقوط الأمطار، في بيان صادر عن الهيئة اليوم.





حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار السبت:

وقالت الأرصاد الجوية إن السواحل الشمالية الغربية تشهد أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم -السلوم)، وأمطارًا غزيرة على بعض المناطق من(دمياط - بورسعيد - العريش -رفح)، بينما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة – الدقهلية).





حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأحد:

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الأحد مستقرة وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، ويسود طقس معتدل نهارا بارد في ساعات الليل المتأخرة.





حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الإثنين:

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (مطروح – السلوم).





حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الثلاثاء:

وعن السواحل الشمالية فتشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح).





كما تشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية).





حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأربعاء:

تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - رشيد – السلوم)، وأمطار متوسطة على مناطق ( بورسعيد – العريش – رفح).





ويشهد الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).