داعية يوضح أسباب السعادة الزوجية (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
الشيخ أحمد صبري
الشيخ أحمد صبري
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إنه لا شك أن الحياة الزوجية تمر بكثير من المشكلات والمنغصات، وهذا أمر بديهي وطبيعي، ولو تعاتب الزوجان في كل أمر اختلفا فيه أو لا يعجب أحدهما موقفًا يناقشا هذا الأمر، فإنه بكل تأكيد لن يمر يوم إلا وتحدث فيه مشادة كلامية بين الزوجين، وقد يحدث خصامًا، ويتكدر صفو الحياة الزوجية كثيرًا.


وتابع "صبري"، خلال برنامج "الكلام الطيب"، المذاع على قناة "ten"، اليوم الجمعة، أنه لا بد من التغافل عن مثل تلك الهفوات والأخطاء، التي لا ترقى إلى مستوى يستحق الوقوف عنده، وبيان خطأه؛ حتى تسير الحياة الزوجية في مسارها الطبيعي الصافي الخالي من الكدر والنكد، مشيرًا إلى أن التغافل عن سفاسف الأمور ومحقراتها من صفات العقلاء النجباء، وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: «الكيس العاقل هو الفطن المتغافل».

وأوضح الداعية الإسلامي أن الذي يتغافل عن هفوات شريكه الآخر، والذي يغمض عينيه عن بعض أخطاء شريكه الآخر، وهذا ليس إضاعة للحقوق الزوجية، كما يتخيل بعض الأزواج، حيث يرى بعض الأزواج أنه لو لم ينبه على كل خطأ يقع لضاعت حقوقه الزوجية، وهذا فهم خاطئ في غير محله؛ ذلك أن الطرف الآخر حين يعلم أنك تغافلت عن هذا الخطأ، رغم علمك به ومشاهدتك لهذا الخطأ، فإنه ولا بد سيكن لك احترامًا وتقديرًا ورفعة في قلبه".

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بوابة الفجر الفجر احمد صبري

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