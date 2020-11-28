أستاذ أمراض باطنة بموسكو: فاعلية اللقاح الروسي 95%

قال الدكتور أحمد سعد، أستاذ أمراض الباطنة بموسكو، إن روسيا أعلنت البدء في تطعيم 400 ألف جندي بالجيش الروسي بلقاح "سبوتنك "، موضحا أن فاعلية اللقاح تصل إلى 95%.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن طرح اللقاج جماهيريا سيكونا خلال شهري ديسمبر ويناير، موضحا أن الآثار الجانبية للقاح الروسي لا تختلف عن الآثار الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية، والغدة النكافية.





وأضاف أن الآثار الجانبية تظهر خلال أول 48 ساعة، وتكون عبارة عن احمرار في مكان الحقنة، وارتفاع في الحرارة، أو آلام في الجسم، لافتا إلى أن اللقاح الروسي سيطرح خارج روسيا بقيمة 20 دولار للجرعتين، منوها بأن نقل اللقاح يتطلب توفر درجة حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية فوق الصفر.





هذا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.



