راغب علامة يطرح "علشان دلعتك" قريبا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
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يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس.

وبحسب مصادر صحفية من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن  راغب علامة شارك مؤخرًا صورة من أحدث جلسات تصوير له وشلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "علامة" في الصورة بصحبة زوجته واولاده وكتب تعليقا قائلا: "أجمل اللحظات مع الأصدقاء..اسطنبول" وتألق في الصور راغب علامة وجيهان ابنته.

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