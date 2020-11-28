البنتاجون يأمر بإعادة تحريك حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمرت بإعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي.

يأتي ذلك تزامنًا مع اتهامات إيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل، بالتورط في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

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