"للحين عايش" لفضل شاكر تقترب من مليوني مشاهدة (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.

وحققت الأغنية مشاهدات مرتقعة في وقت قياسي، جدًا حيث اقتربت من تسجيل مليوني مشاهدة في أقل من 28 ساعة منذ طرحها,

وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.


"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبد القادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام اياد النقيب.

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