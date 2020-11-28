رانيا يوسف: مبسوطة أوي بفوز الأهلي.. وعمرو أديب يرد: "داخلة تنكدي عليا وبس" (فيديو)

عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بفوز نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مبارة القمة التي جمعتهما، قائلة: "أنا فرحانة جدًا.. ومتربية على الأهلي وطلعت لقيت نفسي أهلاوية".





وسأل عمرو أديب رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية أجرتها ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر": "اتفرجتي على الماتش؟"، فيما ردت عليه ماشفتهوش كله.





وعبر أديب عن دهشته "يعني متفرجتيش على الماتش بس سعيدة ودخلة تنكدي عليا".





يذكر أن النادي الأهلي فاز بدوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة على حساب نادي الزمالك بنتيجة 2/1.



