تعرف على مشاهدات "يا بخته" لهاني شاكر وأحمد سعد (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب أحمد سعد، أحدث أغنية بعنوان "يا بخته" برفقة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

وحققت الأغنية مشاهدات ضخمة جدا تجاوزت أكثر من 924,539 مشاهدة.

"يا بخته" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبري، مهندس صوت أحمد جوده، إدارة أعمال تامر عبد المنعم.

كلمات الأغنية
"يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته
يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته
إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا، وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا.

من جانبه قام الفنان هاني شاكر بنشر البوستر الدعائي لـ أغنية "يا بخته" التي ظهر فيه برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على البوستر قائلاَ:" يا بخته اللي احنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده، استنوا اغنيتي الجديدة يابخته مع الفنان احمد سعد، كلمات احمد ابراهيم، الحان احمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت احمد جوده".

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