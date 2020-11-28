إيهاب جلال يعود لقيادة مصر المقاصة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف مصر للمقاصة عن عودة إيهاب جلال بشكل رسمي لقيادة الفريق مرة أخرى لمدة موسم على أن يبدأ مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة في تصريحات صحفية أنهم سيقومون السبت المقبل بتقديم إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق وذلك بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل وسيقود الفريق لمدة موسم.

وأوضح بكري سليم أن جلال عاد إلى بيته من جديد والجميع سعيد بهذا الأمر وهو كان لديه شغف كبير للعودة مرة أخرى لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر، كشف اللواء بكري سليم حقيقة المفاوضات مع أحمد كشري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال بكري سليم في تصريحات لوسائل الإعلام: "أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه.

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