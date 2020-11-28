هل يرحل راموس عن ريال مدريد على طريقة رونالدو ؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني أعلن عن الطريقة التي يرى بها أزمة تجديد عقد سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن بيريز كلما سُئل عن أزمة التجديد مع راموس، يرد قائلًا:"لقد تركت كريستيانو رونالدو يرحل ولم يحدث أي شيء".

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن رونالدو رحل عن صفوف الملكي في 2018 من أجل الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

وأوضح البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير الإسبانية كشفت أن راموس البالغ من العمر 34 عامًا يطلب التجديد لأكثر من موسم بينما تصر إدارة ريال مدريد على عرض موسم واحد بسبب تقدم عمر نجم وقائد الملكي.

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