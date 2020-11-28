السولية: طوينا صفحة إفريقيا ونتجهز لحصد المزيد من البطولات

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر يطمح لتحقيق العديد من النجاحات والانجازات خلال الفترة المقبلة.





وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الجمعة، حيث أحرز هدف الأحمر الأول عمرو السولية، والثاني عن طريق أفشة.





وأشار السولية في تصريحات خاصة عبر الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين والذي استضاف خلاله أحمد حسام ميدو وحسام غالي، إلى أن الفريق يمتلك بطولتين آخرتين خلال شهر، ويطمح لحصدهما.





وواصل، "اللاعبين كانوا متخوفين بشكل كبير من التعادل، والأهلي لم يتأثر بغياب الديانج، وأي ثنائي يستطيع سد الفجوة في وسط الملعب".





واختتم، "نباريات المنتخب ساعدت في وضع اللاعبين في فورمة المباريات".



