برشلونة يدرس بيع جريزمان وكوتينيو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يفكر في الإطاحة بثنائي الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي برشلونة يرغبون في بيع الفرنسي أنطوان جريزمان أو البرازيلي فيليب كوتينيو في الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل جريزمان في أزمة مؤخرًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بعد تصريحات مثيرة أطلقها أحد أفراد عائلة النجم الفرنسي.

ولم يقدم البرازيلي فيليب كوتينيو، المستوى المنتظر منه بعد عودته من الإعارة من صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى برشلونة بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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