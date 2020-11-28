موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بيرنلي مساء غداً السبت على إستاد الاتحاد في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مان سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية في بداية الدوري الإنجليزي وبالإضافة إلى إخفاء هزيمة أمام فريق توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة.

ولعب مانشستر سيتي هذا الموسم 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، بينما وقع في فخ الهزيمة في مباراتين

وسيواجه السيتي نظيره بيرنلي غداً السبت 28 نوفمبر، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بملعب "تيرف مور" في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط

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