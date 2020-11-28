تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب الإتحاد، مساء اليوم السبت، مواجهة تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه بيرنلي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي لتجاوز الهزيمة السابقة في البريمييرليج ضد توتنهام، بينما يريد بيرنلي استغلال فوزه الماضي على كريستال بالاس، والتقدم في جدول الترتيب.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع عشر في البطولة برصيد 12 نقطة، مقابل 5 نقاط لفريق بيرنلي، يحتل بها المركو السابع عشر.

ومن المنتظر أن يبدأ بيب حوارديولا، المدير الفني للسيتي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:إيديرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياز – إيمريك لابورت – كايل ووكر.
خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين.
خط الهجوم: فيران توريس – رحيم ستيرلنج – سيرجيو أجويرو.

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