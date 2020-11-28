ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تلقى ضربة جديدة بعد تعرض نجم دفاع الفريق الإسباني داني كارفاخال لإصابة عضلية.





وألمحت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن الفترة المتوقع أن يغيبها كارفاخال عن مباريات الملكي قد تصل إلى أسبوعين.





ونقلت الإذاعة الإسبانية بيان ريال مدريد الرسمي الذي قال فيه:"بعد الاختبارات والفحوصات التي أجريت اليوم على داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد تم تشخيص حالته بإصابة في عضلة المقرب اليمنى". ضربة جديدة في صفوف ريال مدريد





واختتم ريال مدريد بيانه:"موعد عودة كارفاخال يعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".



