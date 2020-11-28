الشيخ: الإصرار والعزيمة سر تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان لديه ثقة كبيرة في أنه سيتوج رفقة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتابع في تصريحات عبر الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين ويستضيف خلاله أحمد حسام ميدو وحسام غالي، على قناة النهار، "التتويج بالبطولة جاي نتيجة الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين".





وواصل، "بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، وضع سيناريو في حال تمديد المباراة إلى وقت إضافي وركلات ترجيح".





وفاز الأهلي بثنائية مقابل هدف، أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الجمعة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.











