محمد هاني: شاركت في مباراة الزمالك بالمسكنات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أوضح محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه خاض لقاء الزمالك بعد تناول عدد من العقاقير المسكنة من أجل استكمال المباراة حتى النهاية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بعد فوزه بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الجمعة.

وأشار محمد هاني في تصريحات خاصة عبر الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين والذي استضاف خلاله أحمد حسام ميدو وحسام غالي، إلى أنه سليم ولا يعاني من أي إصابات في الوقت الحالي.

وأكد أنه خاض قام بتناول مسكن صباح يوم المباراة وطبيب الأهلي خالد محمود كان يتابع حالته بشكل مستمر.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتفوق على ريال مدريد عقب التتويج الإفريقي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول قرار من جهاز الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

12:22 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»