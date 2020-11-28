محمد هاني: شاركت في مباراة الزمالك بالمسكنات

أوضح محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه خاض لقاء الزمالك بعد تناول عدد من العقاقير المسكنة من أجل استكمال المباراة حتى النهاية.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بعد فوزه بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الجمعة.





وأشار محمد هاني في تصريحات خاصة عبر الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين والذي استضاف خلاله أحمد حسام ميدو وحسام غالي، إلى أنه سليم ولا يعاني من أي إصابات في الوقت الحالي.





وأكد أنه خاض قام بتناول مسكن صباح يوم المباراة وطبيب الأهلي خالد محمود كان يتابع حالته بشكل مستمر.



