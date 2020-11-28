بعد نعي محمد منير الصادق المهدي.. تعرف على الهدية النفيسة التي منحها له الراحل

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عى الفنان المصري، محمد منير، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الذي توفي الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة، بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.





وشارك منير متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه وهو يعانق الصادق المهدي، ونعاه بهذه الكلمات: "مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون .. إنها إرادة الله .. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج اليه الأمة الإسلامية قدراً و علماً .. رحمه الله وإلي جنة الخلد .. وعزائي للدكتورة مريم والأسرة وأخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق .. رحم الله الصادق المهدي".









وكان محمد منير قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه تربطه علاقة صداقة قوية بالصادق المهدي منذ أكثر من 20 عاما.





وجاءت تصريحات منير على هامش زيارة الصادق المهدي له في منزله في مايو/ أيار 2018، في منزله عقب الجراحة التي خضع لها وقتها، وهي الزيارة التي أكد منير أنها تضاف إلى تاريخه.





وأشار المطرب المصري إلى أنه سعد برأي الصادق المهدي في أعماله الغنائية، كما أهداه مؤلفاته، وهدية نفيسة عبارة عن خاتم من العقيق.



