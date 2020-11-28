ميدو: الزمالك لعب بدون ظهيريه أمام الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومدربه سابقًا، ظهيري القلعة البيضاء، بعد مستواهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة.





وأشار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان، إلى أن الزمالك لعب بدون ظهرين في لقاء الأهلي وهو ما أثر على أداء الأبيض بشكل كبير.





وقال ميدو، "الزمالك لعب ويديه مقطوعتان في لقاء الأهلي وهو ما أوقف خطورة مصطفى محمد".





وواصل، "خطورة مصطفى محمد تتمحور في الكرات العرضية وهو ما غاب في لقاء اليوم وخاصة إسلام جابر".





واختتم، "إسلام جابر لم يحضر في لقاء اليوم وكان من الأفضل أن يشارك حازم إمام في الجهة اليسرى بدلا من إسلام جابر".



