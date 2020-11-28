نجم الأهلي السابق يُثني على موسيماني بعد التتويج بلقب افريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، أن مباراة فريقه امام الزمالك كانت فوق المتوسطة فنيا كعادة المباريات النهائية بسبب الضغط العصبي.

وقال كمونة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن المباراة شهدت توتر بين اللاعبين ولكن الأهلي استطاع يحسمها في النهاية.

وأضاف، أن عودة اجايي لمستواه و موسيماني مدرب ذكي جدا واللاعبين كانوا رجال.

وتابع، أن موسيماني نجح في اعادة اللاعبين لمستواهم وهو مكسب كبير جدا للأهلي.

وأتم، أن باتشيكو مدير فني مميز ونجح ان يصل باللاعبين للعب على البطولة ويجب استمراره خلال الفترة المقبلة.



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