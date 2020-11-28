تامر عبد الحميد يشبه موسيماني بكارتيرون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الفوز بالبطولات بالأهداف وليس بالاداء.

وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "موسيماني استنسخ عمل كارتيرون مع الزمالك بتأمين الجانب الدفاعي أولا".

وأكمل: "الفريق الذي يدافع جيدا هو من يحقق الفوز، وهو ما حدث في لقاء السوبر المحلي الأخير بين الأهلي والزمالك".
وأتم : "هدف أفشة كان مثل الرصاصة القاتلة التي صفت دمنا كلنا".



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