تامر عبد الحميد يشبه موسيماني بكارتيرون

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الفوز بالبطولات بالأهداف وليس بالاداء.





وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "موسيماني استنسخ عمل كارتيرون مع الزمالك بتأمين الجانب الدفاعي أولا".





وأكمل: "الفريق الذي يدافع جيدا هو من يحقق الفوز، وهو ما حدث في لقاء السوبر المحلي الأخير بين الأهلي والزمالك".

وأتم : "هدف أفشة كان مثل الرصاصة القاتلة التي صفت دمنا كلنا".











