نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا
السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
احمد عصام
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أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه من الوارد أن لا يفوز الفريق الأفضل.
وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفريق الافضل وارد انه لا يفوز بالبطولة واستغلال الفرص سلاح البطل".
وأكمل: "من الوارد أن البطل لا يكون الأفضل فنيا، لكن الأهلي توج بروحه واصراره وعزيمته وتمكن من التتويج بالبطولة".
وتابع : "نزول كاسونجو غير مفهوم ويوضح أن المدرب بعيد عن أجواء اللقاء".
وأتم: "ألوم على موسيماني عدم استغلال جبهة إسلام جابر التي كانت نقطة ضعف واضحة في الزمالك، كان يجب رؤية هذه الثغرة والعمل عليها".