نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه من الوارد أن لا يفوز الفريق الأفضل.





وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفريق الافضل وارد انه لا يفوز بالبطولة واستغلال الفرص سلاح البطل".





وأكمل: "من الوارد أن البطل لا يكون الأفضل فنيا، لكن الأهلي توج بروحه واصراره وعزيمته وتمكن من التتويج بالبطولة".





وتابع : "نزول كاسونجو غير مفهوم ويوضح أن المدرب بعيد عن أجواء اللقاء".





وأتم: "ألوم على موسيماني عدم استغلال جبهة إسلام جابر التي كانت نقطة ضعف واضحة في الزمالك، كان يجب رؤية هذه الثغرة والعمل عليها".











