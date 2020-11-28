نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه من الوارد أن لا يفوز الفريق الأفضل.

وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفريق الافضل وارد انه لا يفوز بالبطولة واستغلال الفرص سلاح البطل". 

وأكمل: "من الوارد أن البطل لا يكون الأفضل فنيا، لكن الأهلي توج بروحه واصراره وعزيمته وتمكن من التتويج بالبطولة".

وتابع : "نزول كاسونجو غير مفهوم ويوضح أن المدرب بعيد عن أجواء اللقاء".

وأتم: "ألوم على موسيماني عدم استغلال جبهة إسلام جابر التي كانت نقطة ضعف واضحة في الزمالك، كان يجب رؤية هذه الثغرة والعمل عليها".



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