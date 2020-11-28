مدافع الأهلي يكشف أصعب لحظات نهائي القرن

أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين كانو على قدر المسئولية.





وقال ياسر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الأهلي كانو على قدر المسئولية، الزمالك قدم مباراة محترمة جدا أمامنا لكننا نجحنا في حسم البطولة لصالحنا".





وأكمل: "أصابتنا حالة تهاون بعد الهدف المبكر أمام الزمالك وشعرنا أن المباراة سهلة، وكنت استعد للاحتفال بكره حسين الشحات لكن فوجئنا أنها اصطدمت بالقائم".





وتابع: "حسين الشحات لم يكن موفقا اليوم لكنه لاعب كبير ومن أسباب فوز الأهلي بالبطولة".





وأشار: "لم أكن أدري ما أفعله بعد هدف أفشة، الظروف كانت صعبة خاصة بعدما خسر الأهلي مباراتين في النهائي".





وأتم: "ليلة المباراة كانت صعبة جدا خاصة وأنها أمام الزمالك في النهائي".











