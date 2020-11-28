مدافع الأهلي يكشف أصعب لحظات نهائي القرن

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:39 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين كانو على قدر المسئولية.

وقال ياسر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الأهلي كانو على قدر المسئولية، الزمالك قدم مباراة محترمة جدا أمامنا لكننا نجحنا في حسم البطولة لصالحنا".

وأكمل: "أصابتنا حالة تهاون بعد الهدف المبكر أمام الزمالك وشعرنا أن المباراة سهلة، وكنت استعد للاحتفال بكره حسين الشحات لكن فوجئنا أنها اصطدمت بالقائم".

وتابع: "حسين الشحات لم يكن موفقا اليوم لكنه لاعب كبير ومن أسباب فوز الأهلي بالبطولة".

وأشار: "لم أكن أدري ما أفعله بعد هدف أفشة، الظروف كانت صعبة خاصة بعدما خسر الأهلي مباراتين في النهائي".

وأتم: "ليلة المباراة كانت صعبة جدا خاصة وأنها أمام الزمالك في النهائي".



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