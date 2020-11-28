بلال يطلب ضم أحمد فتحي للمنتخب ويقدم نصيحة لمصطفي محمد

أكد احمد بلال لاعب الاهلي السابق، على ضرورة وجود احمد فتحي مع منتخب مصر الفترة المقبلة.





وقال بلال للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اختيارات حسام البدري هي العناصر المتاحة من الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة".





وأكدد: "أحمد فتحي وجوده مطلوب في منتخب مصر، وياسر إبراهيم قدم شهادة ميلاده مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".





وأتم: "مصطفى محمد إذا نجح في اللعب بشكل جيد خارج منطقة الجزاء سيصبح في مكانة أخرى".



