بلال يطلب ضم أحمد فتحي للمنتخب ويقدم نصيحة لمصطفي محمد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد احمد بلال لاعب الاهلي السابق، على ضرورة وجود احمد فتحي مع منتخب مصر الفترة المقبلة.

وقال بلال للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اختيارات حسام البدري هي العناصر المتاحة من الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة".

وأكدد: "أحمد فتحي وجوده مطلوب في منتخب مصر، وياسر إبراهيم قدم شهادة ميلاده مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأتم: "مصطفى محمد إذا نجح في اللعب بشكل جيد خارج منطقة الجزاء سيصبح في مكانة أخرى".

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